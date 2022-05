NOC*NSF eist verbetering bij ISR na uitspraak Wevers

De tuchtcommissie oordeelde tevens dat delen van het onderzoek van onvoldoende kwaliteit waren. De verdere professionalisering van onder meer de onderzoeksfase bij het ISR is volgens NOC*NSF nodig om ervoor te zorgen dat aanklagers en rechters een zaak beter kunnen behandelen. De sportkoepel wil niet ingaan op de uitspraak in de zaak-Wevers in verband met een mogelijk hoger beroep. Gymnastiekunie KNGU heeft nog niet laten weten of dat er daadwerkelijk komt.

Verder zegt NOC*NSF dat bij het door de sportkoepel opgerichte Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) dit jaar, waarin onder meer al misstanden aan het licht kwamen bij The Voice of Holland en Ajax, een extreme groei van het aantal meldingen en vragen is. „Bij het CVSN is daarom recent gekozen voor het inzetten van meer casemanagers, mede omdat de wachttijd voor een eerste gesprek helaas is opgelopen tot maximaal vijf werkdagen”, staat in een verklaring.

Normenkader

Ook is er volgens de koepel toenemende behoefte aan een formeel normenkader voor grensoverschrijdend gedrag. NOC*NSF werkt hieraan en wil dit voor het einde van dit jaar af hebben.

„Het antwoord op de vraag wat emotioneel grensoverschrijdend is, verschilt per individu”, zegt NOC*NSF-directeur Marc van den Tweel hierover. „Dat debat gaan wij niet uit de weg; het is van het grootste belang dat we binnen de sport gezamenlijk komen tot dit normenkader.”