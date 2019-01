Feyenoord met volledige selectie naar Spanje

De Rotterdamse club staat halverwege het seizoen op de derde plaats in de eredivisie, op gepaste afstand van PSV (twaalf punten meer) en Ajax (tien meer). Feyenoord hervat de competitie op zaterdag 19 januari met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Een week later staat in De Kuip de Klassieker tegen Ajax op het programma.

Ridgeciano Haps stapte in Rotterdam ook op het vliegtuig naar Spanje. De linksback liep in de voorbereiding een beenblessure op en stond daardoor maandenlang aan de kant. Haps kan na de winterstop zijn rentree maken.