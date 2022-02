Tiental Atlético Madrid klopt Getafe na krankzinnige eerste helft

En er hadden zeven goals voor rust kunnen vallen, ware het niet dat Luis Suárez al vroeg een strafschop miste. Dat leek Atlético echter niet te deren, want binnen het halfuur stond het 2-0 via Ángel Correa en Matheus Cunha. Maar Getafe vocht zich in de wedstrijd en kwam zelfs op voorsprong na drie goals in twaalf minuten. Borja Moyaral maakte 2-1, waarna Enes Ünal (oud-FC Twente) tweemaal raak schoot vanaf de penaltystip. In de vierde minuut van de blessuretijd trok Correa de stand echter weer in evenwicht.

Naast zes doelpunten waren er voor de pauze ook al zeven gele kaarten uitgedeeld, maar de rode werd bewaard voor de tweede helft. Felipe moest na een klein uur inrukken voor de thuisploeg. Met een man minder trok Atlético toch nog aan het langste eind. Mario Hermoso werd vlak voor tijd de matchwinner.

Door de benauwde zege klimt het elftal van Simeone voorlopig weer naar de vierde plaats in La Liga.

Danjuma snoept Real Madrid punten af

Op bezoek bij Villarreal heeft Real Madrid weer punten gemorst. De koploper van de Spaanse Primera Division werd door de ploeg van Arnaut Danjuma op een 0-0 gelijkspel gehouden.

Arnaut Danjuma in een sprintduel met Eder Militao. Ⓒ ANP/HH

Kansen deden er zich wel voor op het veld van Villarreal. Danjuma (die halverwege de tweede helft werd vervangen) schoot voor rust namens de thuisclub op de paal. Aan de andere kant was Real Madrid gevaarlijk via onder meer Gareth Bale en de man die hem het laatste kwartier verving, Luka Jovic.

Real Madrid heeft als koploper van La Liga weliswaar vier punten marge tegenover Sevilla (dat vrijdag al won), maar gelet op de huidige vorm zullen er weinig tevreden gezichten zijn in Madrid. Twee speelronden geleden ging het ook al fout tegen Elche (2-2). Daarna kwam ook nog de bekeruitschakeling tegen Bilbao, terwijl Granada maar moeizaam (1-0) opzij werd gezet. Villarreal staat momenteel vijfde op de ranglijst.