Video: Jürgen Klopp laat speler ’verdwijnen’

Het feit dat Liverpool-manager Jürgen Klopp een speler knuffelt is niet zo opvallend en dat Xherdan Shaqiri een hug ontvang evenmin. Maar dat de kleine Zwitser vervolgens in de jas van Klopp lijkt te verdwijnen, is natuurlijk wel opmerkelijk.

Op tv-beelden is Shaqiri na een omhelzing met zijn Duitse trainer niet meer terug te zien. Het goede nieuws: in het vervolg van de wedstrijd werd de de 1 meter 69 lange buitenspeler wel weer gewoon gesignaleerd.

