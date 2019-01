De Mexicaanse aanvaller staat onder contract bij Manchester City, dat hem in de zomer van 2017 voor twee jaar uitleende aan Groningen. Antuna (21) kwam echter slechts sporadisch in actie voor de noorderlingen.

Vorig seizoen deed de Mexicaan mee in elf competitieduels, waarvan vijf als basisspeler. In het huidige voetbaljaar speelde Antuna negen wedstrijden, weer veelal als invaller. Scoren deed de Mexicaan niet. FC Groningen zoekt in samenspraak met Manchester City naar een oplossing voor de tweede seizoenshelft. „De toekomst van Antuna ligt niet in Groningen”, aldus algemeen directeur Hans Nijland.

De ploeg van trainer Danny Buijs staat op de vijftiende plaats, net boven de degradatiestreep. Groningen heeft zich voor de tweede seizoenshelft versterkt met de huurlingen Iliass Bel Hassani, Thomas Bruns en Kaj Sierhuis.