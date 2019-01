Sportpark vernoemd naar Wesley Sneijder

Sneijder is een kind van de wijk Ondiep in Utrecht, waar het sportpark ligt. Hij begon bij DOS en werd daar op 7-jarige leeftijd ontdekt door scouts van Ajax. Daarna speelde hij voor Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en Olympique Nice.

Tegenwoordig komt hij uit voor al-Gharafa in Qatar. Sneijder is recordinternational voor Oranje met 134 interlands. ,,Hoewel ik al een tijdje in het buitenland woon en werk, is mijn hart altijd rood-wit van de stad Utrecht gebleven'', laat Sneijder dinsdag weten op de site van de gemeente Utrecht.

DOS fuseerde ongeveer tien jaar geleden met USV Holland en de Stichtse Boys tot DHSC.

Utrecht vernoemde in 2004 een ander sportpark naar Marco van Basten, die ook uit de Domstad komt. Verder heeft de stad een Dafne Schippersbrug, een Fanny Blankers-Koendreef, een Anton Geesinkstraat en een Jochem Uytdehaageplantsoen.