Bosz begint prima met Leverkusen

In een oefenduel kende de club uit de Bundesliga geen moeite met FC Twente. De tukkers werden in een besloten oefenduel met 4-0 verslagen. Voor Leverkusen scoorden Lucas Alario (penalty) en Dominik Kohr in de eerste helft. In de tweede helft verzorgden Kevin Volland en Leon Bailey de productie voor de Duitsers.

De 55-jarige trainer uit Apeldoorn werd vrijdag gepresenteerd in Leverkusen en begon die dag met zijn nieuwe ploeg aan de voorbereiding op de tweede helft van het seizoen. De opvolger van de weggestuurde Heiko Herrlich moet Leverkusen aan Europees voetbal helpen. De club staat momenteel op de negende plaats in de Bundesliga. Bosz debuteert volgende week zaterdag officieel met een thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach.