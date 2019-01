Mokhtar vertrekt uit Turkije na ’ellende binnen de club’

Volgens zaakwaarnemer Cankut Ercan kampte de club met betalingsproblemen. „Aan het begin was het nog een mooi huwelijk”, aldus Ercan tegenover De Stentor. „Youness was in zijn eerste vijf wedstrijden bij vier goals betrokken. Hij maakte snel naam, maar daarna begon de ellende binnen en rond de club.”

Mokhtar weigert nog langer op zijn salaris te wachten en heeft het trainingskamp van Ankaragüçü verlaten. „Youness had het geweldig naar zijn zin en wilde graag blijven”, vervolgt Ercan. „Maar het is te onrustig bij de club.”

Via Instagram bedankt Mokhtar de fans van Ankaragüçü. „Ik heb hier een geweldige tijd gehad, maar helaas moet ik mijn reis elders voortzetten. Het was niet mijn keuze maar ze lieten me geen andere keus. Nogmaals bedankt voor alles en veel succes in de toekomst.”