Uitslag en standen Tour: Ritzege Ben O’Connor, Australiër eerste achtervolger Tadej Pogacar

Voorbeschouwing

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Breukink, die zelf als derde eindigde in de Tour van 1990, zijn licht schijnen over etappe 9 (van Cluses naar Tignes over 145 kilometer).

De negende Touretappe serveert vijf beklimmingen in 145 kilometer. De finish ligt bergop in wintersportdorp Tignes. Twee jaar geleden had de negentiende etappe van de Tour moeten finishen in Tignes, maar de organisatie besloot de rit nog voor de slotklim stil te leggen omdat de wegen onbegaanbaar waren door hagel, modderstromen en hevige sneeuwval.

Tadej Pogacar haalde ongenadig hard uit in de achtste etappe van de Tour de France, zag ook Breukink: „Ik vergelijk het met Chris Froome, die dat ook vaak deed: in de eerste bergrit meteen toeslaan. Direct uithalen. Bij hem stond de nummer twee in het klassement dan ook al op 3 minuten ofzoiets. Voor hem is het nu meteen relaxter en kan hij verdedigend rijden. Het is voor de spanning helaas wat minder. Als hij gewoon goed en op de fiets blijft, gaat er weinig veranderen. Dan zal de strijd in het klassement vooral gaan voor het podium, de plekken twee en drie.”

Maar, weet de oud-renner van onder andere Rabobank, er is altijd één regel in het wielrennen: „Je moet wel op je fiets blijven zitten. Er waren van tevoren drie favorieten: Pogacar, Primoz Roglic en Geraint Thomas. De laatste twee zijn gevallen en dat maakt wel echt een groot verschil. Zeker zonder Roglic maakt het wel echt een andere wedstrijd. Dat was voor de spanning ook beter geweest.”

Poels en Jumbo

Breukink verwacht voor de negende etappe een kopgroep met vluchters. „Een beetje net als de rit van gisteren. Wout Poels heeft de bolletjestrui, die zal wel punten willen halen. Dat soort types kunnen we verwachten. Die zullen nu nog meer ruimte gaan krijgen en kunnen vechten voor de etappezege. De klassementsrenners, en zeker Pogacar, zullen het rustiger aan gaan doen.”

Voor Jumbo-Visma wordt het een ander strijdplan. „Zij zitten in een negatieve spiraal. Al staat Vingegaard nog goed op een vijfde plek. Die zullen ze toch willen beschermen. En hij heeft ook geen druk vanuit de ploeg, maar ze zullen de focus op hem moeten gaan verleggen dan kan hij meedoen voor een podiumplek. Waar Roglic voor kwam…dat is klaar.”