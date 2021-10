NAC-speler Ralf Seuntjens maakt excuses, aanklager start onderzoek naar uitspraken

Denso Kasius maakte het doelpunt, op aangeven van Ibrahim El Kadiri.

Volendam heeft 2 punten meer dan Excelsior, de nummer 2 van de eerste divisie die vrijdag al won van VVV Venlo (3-0). Volendam kwam in de tweede helft goed weg toen scheidsrechter Bas Nijhuis een doelpunt van Ralf Seuntjens afkeurde. Het had er veel van weg dat de spits van NAC zonder een overtreding te maken profiteerde van een slippertje van doelman Filip Stankovic van Volendam.

Na afloop was Seuntjens dan ook allesbehalve te spreken over het optreden van Nijhuis. „Het gebeurde buiten de vijf meter, ik spring niet eens. Ik doe eigenlijk niks”, zegt hij voor de camera van ESPN.

Hij vervolgt: „Het is een schandalige beslissing. Hij laat alles doorgaan. En ik zit overal onder de krassen. De grensrechter vlagt terwijl er zes man tussenstaan. En na afloop is Nijhuis niet aanspreekbaar. Het slaat nergens op. Hij loopt gewoon weg. Het is een schande, één grote teringzooi. Het is gewoon een vieze streek.”

Nijhuis gaf voor de camera zijn verweer: „Kijk, hier komt Seuntjens”, zegt hij bij het zien van de beelden. „En kijkt hier naar de doelman en brengt hem uit evenwicht, overtreding. Ik had contact met mijn assistent hierna, maar ik neig naar een overtreding, dacht ik. En dat zei mijn assistent ook. Dan is het duidelijk.”

Inmiddels heeft de NAC-speler zijn excuses aangeboden via een videoboodschap. „Ik heb gisteren in de emotie dingen geroepen, die ik niet had moeten zeggen. Nog steeds vind ik het een zuiver doelpunt, daar worden we het niet over eens, maar mijn excuses voor mijn taalgebruik. Ik hoop dat we er een streep onder kunnen zetten”, aldus Seuntjes.

Zijn excuses ten spijt, de aanklager betaald voetbal is toch een onderzoek gestart naar de uitspraken van Seuntjes, zo is bevestigd aan De Telegraaf.

Roda wint

Jong FC Utrecht heeft geen punten overgehouden aan het thuisduel met Roda JC (1-2). Patrick Pflücke en Xian Emmers scoorden voor de bezoekers uit Kerkrade. Arthur Zagre trof bij een achterstand van 0-2 doel voor Jong FC Utrecht.

Telstar pakt nu wel zege

Telstar wist de uitwedstrijd tegen Jong PSV tot een goed einde te brengen. Glynor Plet en Rashaan Fernandes scoorden in het eerste kwartier voor de club uit Velsen. Mathias Kjølø Ismael Saibari brachten de beloftenploeg uit Eindhoven in de tweede helft op gelijke hoogte. Vervolgens maakte Ozan Kökcü het winnende doelpunt voor Telstar.

Jong AZ vs Jong Ajax kent geen winnaar

Het duel tussen Jong AZ en Jong Ajax leverde geen winnaar op. Ernest Poku bracht de thuisploeg op voorsprong. Invaller Max de Waal scoorde voor Jong Ajax. Jong AZ eindigde het duel met tien man, na een rode kaart voor Yusuf Barasi.