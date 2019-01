Ten Brinke klimt naar tweede plaats

Hij moest in zijn Toyota alleen de Franse ritwinnaar Sébastien Loeb en de Spanjaard Nani Roma voorlaten.

Ten Brinke, achtste in de eerste etappe, klom naar de tweede plaats in het algemeen klassement. Hij heeft een achterstand van slechts 28 seconden op Giniel de Villiers uit Zuid-Afrika. De tweede etappe leidde de deelnemers over een parcours van 342 kilometer van Pisco naar San Juan de Marcona in Peru.

De 41e editie van de befaamde woestijnrally wordt volledig in Peru afgewerkt. Volgende week donderdag keert de karavaan in de tiende en laatste etappe terug in Lima. Komende zaterdag is de enige rustdag, in Arequipa. Circa 70 procent van het gehele parcours bestaat uit duinen en zand. De organisatie staat voor de eerste keer toe dat vroege uitvallers na de rustdag opnieuw van start mogen gaan.