Quick-Step-baas: ’Grootste vertrouwen in deze renners’

„Ik heb er het grootste vertrouwen in dat we de juiste combinatie hebben van ervaren renners en jonge, veelbelovende renners die een stap vooruit kunnen zetten”, zei de teammanager dinsdag bij de teampresentatie in het Spaanse Calpe. „Ik zeg niet dat we opnieuw meer dan zeventig keer gaan juichen, maar met twintig zeges minder zullen we nog altijd de zegeranking aanvoeren. Al wil dat niet zeggen dat de renners nu minder hun best moeten doen.”

De formatie behaalde vorig seizoen een recordaantal van 73 overwinningen. Lefevere verwacht dat zijn team op het hoogste niveau blijft meespelen. „Vorig jaar werd na het vertrek van Marcel Kittel, Matteo Trentin, Daniel Martin, Gianluca Brambilla, David De La Cruz en Julien Vermote ook gesteld dat we zwakker het nieuwe jaar ingingen en toch pakten we meer zeges dan in 2017.”

Na het vertrek van Terpstra is Fabio Jakobsen de enige Nederlander in de ploeg.