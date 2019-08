’Zidane moet bij Ajax op z’n knieën voor Van de Beek’

Natuurlijk gaan we ook dieper in op de situatie bij AZ. De Alkmaarders ontsnapten zaterdag aan een ramp, nadat een deel van het stadiondak instortte. Voorlopig wijkt AZ uit naar het stadion van ADO Den Haag, waar donderdag het Europa League-duel met Mariupol en zondag de competitiewedstrijd tegen FC Groningen worden afgewerkt. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident is in volle gang. Onze verslaggever Jeroen Kapteijns volgt de zaak op de voet en geeft in de voetbalpodcast een update.

Verder staat voor Ajax dinsdagavond in de derde voorronde van de Champions League de return tegen PAOK op het programma. De Amsterdammers speelden vorige week in de Griekse heksenketel met 2-2 gelijk. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs, waarin een ticket voor de groepsfase te verdienen is. Ajax-watcher Mike Verweij blikt vooruit op de Europese confrontatie.

PSV-volger Robin Jongmans gaat dieper in op de problemen bij PSV, met een nieuwe update over spits Hirving Lozano. De Mexicaan vertrekt zo goed als zeker voor zo’n 40 miljoen euro naar Napoli. Wat gaat de Eindhovense club met al die miljoenen doen? Ook licht Feyenoord-watcher Marcel van der Kraan de laatste stand van zaken in Rotterdam toe.