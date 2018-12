Stokje valt: estafettevrouwen 4x400 eruit

Laura de Witte en Eva Hovenkamp holden kansloos op de achtste en laatste plaats naar de finish. Toen was al duidelijk dat het Oranjekwartet een diskwalificatie zou krijgen. Ghafoor kon niet uitleggen wat er verkeerd ging. ,,Het stokje glipte gewoon uit mijn handen. Dat is me nog nooit gebeurd, zelfs niet als ik moe ben'', meldde de Amsterdamse na de race, om vervolgens een lelijk woord te zeggen. ,,Ik weet echt niet wat er fout ging, maar ik moet het loslaten, want de finale van de 4x100 komt ook nog.''

Lisanne de Witte snapte al gauw dat het eigenlijk geen zin had om door te lopen. ,,Ik moest het stokje in baan twee oprapen en weer terug naar baan vijf. Op zo'n moment moet je zelfs even zoeken. Ik dacht wel, volgens mij kan dit niet, maar ben doorgegaan, omdat ik Laura en Eva ook graag hun ronde wilde laten lopen. Het is doodzonde, want top acht was zeker mogelijk voor ons.''

Voor De Witte is de WK op een kleine deceptie uitgelopen, want individueel op de 400 meter redde ze het evenmin in de series. ,,Ik heb geleerd dat een WK toch van een ander niveau is dan een EK. Ik voelde me een soort van overrompeld. Maar ik weet wel dat dit me niet nog een keer gebeurt.''