Solari probeert Real wakker te schudden

Zijn ploeg kwam zondag in het duel met Real Sociedad al na drie minuten op een 1-0 achterstand. Real verloor het duel met 0-2. Ook vorige week viel de openingsgoal van tegenstander Villarreal (2-2) na vier minuten.

,,We moeten echt meer opletten in de eerste minuten van de wedstrijden. Iedereen moet hier scherper op zijn'', zei Solari in de aanloop naar het duel van woensdag tegen Leganes in de Copa del Rey. ,,Leganes heeft een solide ploeg. We moeten op onze hoede zijn en onze kansen pakken in de aanval''.

Real Madrid heeft in de competitie tien punten achterstand op rivaal Barcelona. De Spaanse beker lijkt de enige kans op nationaal succes voor de tegenstander van Ajax in de achtste finales van de Champions League. ,,De Copa del Rey is een geweldige prijs. We gaan er zeker voor'', zei Solari.