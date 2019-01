Caldas kent geen genade voor Oranje-duo

Beide ervaren spelers willen in januari en februari aan de Maleisische competitie deelnemen. Daardoor moesten ze enkele duels van Oranje in het nieuwe toernooi voor landenteams missen.

„Wij vinden het als staf belangrijk dat spelers vanaf het begin van een toernooi volledig commitment kunnen geven voor een periode bij het Nederlands Elftal”, stelt Caldas. „Door hun deelname aan de Maleisische competitie konden ze dat commitment niet geven.”

De spelers van Oranje wisten al dat deelname aan buitenlandse competities gevolg zou kunnen hebben voor een plaats in de nationale selectie. „We hebben er in alle rust met hen over gesproken en respecteren de beslissing van Robbert en Valentin. Maar uiteindelijk vinden we het als staf belangrijk dit nieuwe traject, en de eerste stappen richting Tokio 2020, in te gaan met jongens die het commitment kunnen geven dat wij vragen”, weet Caldas. „Deze beslissing reikt niet verder dan de Pro League. Daarna kijken we hoe de spelers er voor staan en liggen alle mogelijkheden open, ook richting het EK in augustus.”

Caldas bereidt zich met 29 spelers voor op de FIH Pro League. Zij verblijven van 9 tot en met 13 januari in Mannheim voor een trainingskamp.