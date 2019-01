Excelsior verbouwt: Echt gras keert terug

Bekijk ook: Sparta trekt de portemonnee

„Wij hebben een wens, en daar hebben wij de gemeente bij nodig”, vertelt directeur Ferry de Haan bij RTV Rijnmond. Een uitbreiding van het stadion is cruciaal voor de terugkeer van echt gras. „Als we de plannen kunnen realiseren zullen de inkomsten gaan stijgen. Het onderhoud van gras kunnen we dan opnemen in het totaalplaatje.”

Momenteel telt het Van Donge & De Roo Stadion een capaciteit van 4500. De Haan is niet bang dat hij bouwt voor leegstand. „Wij zijn geen club die 20.000 toeschouwers gaat trekken, maar als je een bepaalde ambitie hebt moet je niet te klein gaan bouwen. 7500 is een reëel aantal. De toeschouwersaantallen groeien en onze bezettingsgraad is niet slecht.”