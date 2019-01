Herstelde Kishna dacht aan stoppen: ’Ik heb veel pijn gehad’

„Ik sta er heel goed voor. Ik train nu twee maanden mee en merk dat het elke dag beter gaat”, aldus Kishna bij ADO TV. Hij moet nog wel fit worden. „We trainen erg zwaar en ik heb overal pijn, behalve in mijn knieën. Dat is eigenlijk wel goed. Mijn eerste minuten zitten eraan te komen. Ik wil weer plezier maken.”

Zijn knieblessure viel hem zwaar. „Deze blessure was heel anders. Ik heb heel veel pijn gehad”, vervolgt Kishna. De huurling van Lazio Roma dacht zelfs aan het beëindigen van zijn carrière. „Ik heb mezelf afgevraagd of ik dit nog wel wilde, of ik nog de kracht had om me weer terug te vechten. Ik heb een paar flinke terugvallen gehad. Mijn vrouw en zaakwaarnemer motiveren me, maar je moet er toch elke keer zelf aan gaan staan.”

De in Den Haag geboren Kishna probeert zijn knieproblemen steeds meer te vergeten. „Ik moet voorkomen dat mijn knie een te grote invloed op mijn leven gaat krijgen. In het begin keek ik elke dag bij het opstaan hoe hij voelde en of er vocht in zat. Ik heb heel lang het gevoel gehad dat mijn knie niet hetzelfde was, maar sinds ik weer met de groep mee train voelde ik me steeds vrijer.”

Ploeggenoten gaan nog voorzichtig om met de oud-speler van Ajax. „Dat begrijp ik erg goed, ik zou zelf ook niet vol ingaan op iemand die net terugkomt van een zware blessure, maar ze moeten wel begrijpen dat ik dat af en toe wel nodig heb.”

