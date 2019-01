Vlhova beëindigt zegereeks Shiffrin op slalom

Shiffrin zette in de eerste run nog wel de beste tijd neer. Maar werd in de tweede run door Vlhova gepasseerd. De skiester uit Slowakije had voor de twee runs een tijd van 1.52,85 nodig.

Shiffrin kwam uit op 1.53,00. De Oostenrijkse Katharina Liensberger eindigde als derde, na diskwalificatie van de Zweedse Anna Swenn Larsson.

Shiffrin won zeven wedstrijden op rij op de slalom, een persoonlijk record. Vlhova bleef de Amerikaanse op nieuwjaarsdag ook al voor op de reuzenslalom en wist haar na vijf tweede plaatsen eindelijk af te troeven op de slalom.