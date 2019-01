Tottenham wint Londens League Cup-duel

In Engeland draait het voor de grootste clubs vooral om het kampioenschap. De FA Cup is een leuke troostprijs en bij de League Cup sturen de topteams vaak hun tweede garnituur het veld in.

Daarvan was echter geen sprake tijdens de halve finale van de League Cup tussen Tottenham en Chelsea. Beide teams stonden met zo goed als hun sterkste elf aan de aftrap. Harry Kane, Christian Eriksen (Tottenham), Eden Hazard en N’Golo Kanté (Chelsea) werden bijvoorbeeld niet gespaard.

VAR

Sterspelers niet sparen bleek een goeie keuze te zijn geweest van Spurs-trainer Mauricio Pochettino. In de 25e minuut werd Kane in het strafschopgebied gevloerd door Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga. De VAR moest daar overigens wel nog even naar kijken, maar uiteindelijk mocht de Engelsman zelf vanaf elf meter aantreden en dat deed hij met succes.

Harry Kane wordt onderuit gehaald door Kepa Arrizabalaga. Ⓒ EPA

Revanche

De halve finales van de League Cup wordt over twee wedstrijden gespeeld. Op 22 januari mag Chelsea zich revancheren tegen Tottenham om zich alsnog te plaatsen voor de finale.

De andere halve finale gaat tussen Manchester City en Burton Albion, dat uitkomt op het derde niveau in Engeland. Hun eerste wedstrijd wordt woensdagavond gespeeld in het Etihad Stadium van City. De terugronde vindt plaats op 22 januari.