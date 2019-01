PSV wil door met Schwaab

Als het aan de huidige koploper in de Eredivisie ligt, speelt de 30-jarige verdediger ook volgend jaar nog in Eindhoven. „We zijn in gesprek”, bevestigt Schwaab desgevraagd.

Schwaab maakte in 2016 transfervrij de overstap naar PSV en is dit seizoen, net als vorig jaar, onomstreden in het hart van de defensie. In het trainingskamp in Doha kijkt hij uit naar het vervolg van de kampioensrace met Ajax. Hoewel PSV alleen tegen Feyenoord (2-1) punten verspeelde, bedraagt de voorsprong op de Amsterdammers slechts twee punten .„Dat zegt dus dat Ajax ook niet aan het slapen is”, glimlacht Schwaab. „Of het een historische strijd wordt? Ik hoop het. Ik hoef geen cadeautjes te krijgen van Ajax. Het wordt belangrijk dat we meteen weer die punten halen.”

PSV begint na de winterstop met wedstrijden tegen FC Emmen (uit), FC Groningen en Fortuna Sittard. Ondanks de uitstekende balans in de Eredivisie ziet Schwaab nog verbeterpunten. „We hebben wel wat wedstrijden gehad die heel close waren. Voetballend gezien kunnen we nog wel een stapje maken. Maar resultaten halen staat bovenaan. We zijn misschien nog wat constanter dan vorig seizoen. Als team hebben we in ons hoofd dat we echt wedstrijden willen winnen. Dat is heel belangrijk, het wordt namelijk ook een mentale strijd.”