Promes voor vijf jaar naar Ajax

Promes is in Amsterdam weer herenigd met zijn oude trainer. Erik ten Hag had de international namelijk al onder zijn hoede bij Go Ahead Eagles, waar Promes op de nummer 10-positie zijn doorbraak maakte in het profvoetbal.

Inmiddels, een aantal clubs en buitenlandse avonturen verder, is Promes weer neergestreken in Amsterdam, waar hij een contract tot 2024 heeft getekend.