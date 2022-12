Mbappé evenaart prestatie Hurst met hattrick in WK-finale

Bij Frankrijk - Argentinië staat het na de reguliere speeltijd en de verlenging 3-3, waardoor strafschoppen nodig zijn om de finale te beslissen.

De 23-jarige Mbappé voerde in de finale zijn totaal dit WK op naar acht doelpunten, waarmee hij de topscorer van het toernooi is geworden. Lionel Messi scoorde twee keer in de finale voor Argentinië en eindigde op zeven goals.

De WK-finale moest in 1994 en 2006 ook via strafschoppen beslist worden. Brazilië nam in 1994 de penalty's beter dan Italië, in 2006 versloegen de Italianen vanaf de stip Frankrijk.