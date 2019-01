De Leeuw: ’Ik ben veel wijzer geworden’

Michael de Leeuw moet FC Emmen aan doelpunten helpen. Ⓒ Foto Soccrates

ESTEPONA - In de Spaanse zon met uitzicht op de Middellandse Zee drijven de gedachten van FC Emmen-aanwinst Michael de Leeuw af naar de seizoensvoorbereidingen met Chicago Fire. „Omdat het dan te koud was in Chicago trokken we in februari naar Florida. Natuurlijk ook heerlijk. Alleen waren dat wel trainingskampen van vier weken en dat is erg lang om van huis te zijn.”