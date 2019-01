Geduldige ’Guti’ geniet van het leven in Eindhoven

Erick Gutierrez Ⓒ AFP

DOHA - De koploper van Nederland waant zich in een voor voetballers winters walhalla. Op en rond de Aspire Zone in Qatar, met velden als biljartlakens, hoopt PSV de basis te leggen voor een succesvolle tweede seizoenshelft in de Eredivisie. Enig vakantiegevoel wordt eenmaal op die grassprieten en in de brandende zon overigens direct de kop ingedrukt. Vraag dat maar aan Erick Gutierrez, die hardhandig kennismaakt met de wetten van een trainingskamp.