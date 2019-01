Achtereekte: ’Ik wilde wel mee op de vibe van de ploeg, maar het ging niet’

Carlijn Achtereekte Ⓒ ANP

COLLALBO - Pattinagio de velocità su ghiacco of Eisschnellauf, dat is de vraag. In het idyllische Dolomietendorpje Collalbo (of Klobenstein, zo u wilt) vechten Italiaans en Duits sinds heugenis om voorrang. Hoe hoog de onenigheid over de taal in deze hoek van Zuid-Tirol soms ook oplaait, alle bewoners zijn het erover eens dat zij met de onoverdekte piste Arena Ritten over de mooiste ijsbaan ter wereld beschikken. Het is schaatsen zoals de schepper schaatsen moet hebben bedoeld.