Bazoer: ’Ik kan het publiek vermaken’

De middenvelder, die bij FC Porto op een zijspoor terecht was gekomen, wordt voor een half jaar gehuurd van VfL Wolfsburg. „Ik heb het al vaker meegemaakt, binnenkomen bij een nieuwe club. Ik heb al een aantal clubs gehad en kende hier al wat spelers: Oussama Tannane, Urby Emanuelson en Joris van Overeem. Dus het ging makkelijk.”

Na een lange omweg gaat Bazoer eindelijk dan toch bij de profclub uit zijn stad spelen. De Utrechter werd door PSV opgepikt bij de Utrechtse amateurclub Elinkwijk, maar beleefde zijn grote doorbraak bij Ajax. „Ik ben geboren en getogen in Utrecht en mijn ouders wonen er nog. FC Utrecht is een mooie club en heeft een goed team, dus ik dacht: waarom niet?”

Bazoer hoopt na enkele teleurstellende jaren zijn carrière bij FC Utrecht te reanimeren, zoals dat in het recente verleden spelers als Nacer Barazite, Zakaria Labyad en Urby Emanuelson ook is gelukt in de Domstad. De oud-Ajacied belooft alvast het nodige spektakel. „Ik ben een box-to-box-middenvelder, die kan scoren maar ook kan verdedigen. Ik ben een krachtige speler en kan het publiek wel vermaken, denk ik.”