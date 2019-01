Schoofs door in kwalificaties Australian Open

Ze was bij haar eerste optreden in Melbourne in drie sets de baas over Liang En-Shuo uit Taiwan: 6-2 5-7 6-4. De volgende tegenstandster van Schoofs is de 21-jarige Russische Natalia Vichliantseva. De Nederlandse probeerde eerder in 2016 en 2018 zich te kwalificeren voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Quirine Lemoine vloog eruit tegen Anna Kalinskaja. De Russische won in twee sets: 6-1 7-6 (14). Behalve Schoofs is ook Richèl Hogenkamp nog in de race voor een plaats in het hoofdtoernooi. Zij treft in de tweede van drie kwalificatierondes de Australische Isabelle Wallace.

Griekspoor

Voor Tallon Griekspoor zitten de kwalificaties erop. De Amerikaan Bjorn Fratangelo, de nummer 135 van de wereld, was in de eerste ronde in twee sets te sterk: 6-4 7-5. Griekspoor was de enige Nederlandse man in de kwalificaties. Robin Haase is, net als Kiki Bertens, rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi, dat maandag begint.