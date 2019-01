Halep onderuit bij rentree

De Roemeense nummer één van de wereld verloor in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Sydney van de Australische Ashleigh Barty. De setstanden waren 6-4 en 6-4. Halep had een bye in de eerste ronde.

Barty, de nummer 15 van de wereld, sloeg 26 'winners' en pakte vier van haar zeven kansen op een break. Voor Halep was het een tegenvaller in de voorbereiding op de Australian Open.

Sydney was haar eerste toernooi sinds ze haar seizoen in september noodgedwongen had beëindigd. In de tussentijd raakte ze haar coach Darren Cahill kwijt. De Australiër wil meer tijd met zijn gezin doorbrengen, was de verklaring. Voorlopig werkt Halep zonder coach.