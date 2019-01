Gutierrez: ’Natuurlijk had ik het moeilijk toen ik niet speelde’

Al toont een training in Doha aan dat de international in vergelijking met een aantal medespelers ook op fysiek vlak nog zeker een stap te maken heeft.

„Ik heb nog zeker niet het beste van mezelf laten zien, nee”, aldus Gutierrez. „Ik kwam bij PSV in een team terecht dat al lekker liep, dat al was voorbereid op het nieuwe seizoen, dus ik wist dat ik geduld moest hebben. Natuurlijk heb ik het moeilijk gehad toen ik niet speelde. Het was heel lastig. Niemand vindt het leuk om niet te spelen. Ik moest laten zien dat ik het niveau aankon op de momenten dat ik de kans kreeg. Uiteindelijk is het gelukt, maar ik mag niet achteroverleunen. Dan kan zomaar iemand anders in de ploeg komen.”

