Achtereekte: ’Trainen was bezigheidstherapie’

De schaatsster is terug op de plek waar zij in 2017 de basis legde voor haar verrassende olympische titel op de drie kilometer van Pyeongchang 2018. De plaats ook waar Achtereekte een maand geleden eindelijk een streep kon zetten onder een periode van tegenspoed die het einde van het mooiste jaar uit haar sportleven mankeerde. Het lijkt welhaast voorbestemd dat ze overmorgen uitgerekend hier haar debuut maakt op een Europees kampioenschap allround. „Deze baan bevalt me wel.”

Bezigheidstherapie

En zo lijkt alles toch nog op zijn pootjes terecht te komen. De 28-jarige rijdster van Jumbo-Visma kampte aan het begin van het seizoen met fysieke klachten die zich maar moeilijk lieten verklaren. Na een trainingskamp in Inzell, in oktober, kreeg ze drie weken lang dusdanige last van haar buik dat haar eetlust verging en ze drie kilogram aan lichaamsgewicht verloor. Trainen werd, noodgedwongen, bezigheidstherapie, zoals ze het zelf noemt.

