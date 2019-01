ADO laat Bas Kuipers vertrekken

24-jarige verdediger heeft, meldt de Haagse eredivisionist, het trainingskamp in het Turkse Belek verlaten om een transfer naar een andere club af te ronden. De naam van zijn nieuwe werkgever is nog niet bekend.

Kuipers kwam in de zomer van 2017 over van Excelsior. Hij kwam bij ADO Den Haag tot slechts tien officiële duels waarvan zeven in de eredivisie.