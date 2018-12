Bahebeck: ‘Ik pas goed in Nederland’

Bahebeck, die voor één jaar wordt gehuurd van het grote Paris Saint-Germain, is de tiende Fransman in dienst van FC Utrecht. ,,Ik weet dat bij deze club andere Franse spelers, zoals Didier Martel en Sébastien Haller, hebben gespeeld. Haller heeft hier goede seizoenen gehad, waarin hij veel heeft gescoord. Ik denk dat ik heel geschikt ben voor de Nederlandse competitie en dat hier mijn aanvallende kwaliteiten goed tot uitdrukking komen.”

De 24-jarige Fransman werd vorig seizoen door Paris Saint-Germain verhuurd aan de toenmalige Serie A-club Pescara. ,,In de Serie A wordt heel tactisch gevoetbald, ik verwacht dat er in Nederland wat meer ruimte is om te voetballen. FC Utrecht heeft een goed jaar achter de rug en ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren aan weer een sterk jaar. Voor mij persoonlijk is het belangrijk om een heel seizoen fit te blijven en veel te spelen.”