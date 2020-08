Eljero Elia kiest voor FC Utrecht

Door op korte termijn zijn handtekening onder de verbintenis met FC Utrecht te zetten, kiest Elia voor het enthousiaste verhaal van Van Seumeren, Zuidam en trainer John van den Brom. Nadat hij in Turkije uit zijn contract liep, had de 30-voudig international de clubs voor het uitkiezen, maar ambities en de geschetste plannen in de Domstad gaven de doorslag. Met nog twee gerichte aankopen wil FC Utrecht een aanval doen op de traditionele top-drie en Elia wil daaraan meewerken.

Wat ook meespeelt in zijn beslissing, is dat de aanvaller weer ’lekker in Nederland kan wonen’. Op een half uur rijden van het trainingscomplex Zoudenbalch en stadion Galgenwaard. Elia woonde nu met zijn gezin in Istanbul en had eerder Southampton, Bremen, Turijn en Hamburg als woonplaats.

De overstap naar FC Utrecht werd door Van Seumeren, Zuidam en Van den Brom in het diepste geheim voorbereid. Een week geleden sprak het tweetal op het kantoor van Elia’s zaakwaarnemer Frank Schouten al ruim vier uur met de vleugelspeler, die steeds enthousiaster raakte.

Woensdagochtend vond in een hotel in de buurt van FC Utrecht een vervolggesprek plaats. Nadat Elia voor zichzelf de knoop doorhakte inderdaad in de domstad te willen gaan voetballen, verhuisde het gezelschap naar stadion Galgenwaard, waar de officiële onderhandelingen over de tweejarige verbintenis werden voortgezet.

In no-time was er witte rook. Het akkoord tussen de club en de oud-speler van onder meer ADO Den Haag, FC Twente, HSV, Juventus, Werder Bremen en Juventus is een hard gelag voor ADO Den Haag, FC Twente en FC Groningen. Zijn twee oude clubs voerden ook gesprekken met Elia en de noorderlingen waagden via Arjen Robben een poging om de ex-international binnen te halen.

Tevergeefs, want de band met John van den Brom en – inmiddels ook Van Seumeren en Zuidam – bleek te sterk om hem tot een andere keuze te bewegen. Het is de bedoeling dat Elia nog woensdagmiddag officieel wordt gepresenteerd.