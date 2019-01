Bayern: ’Pavard in de zomer naar ons’

Pavard was de vaste rechtsback in het Franse elftal dat afgelopen zomer de wereldtitel veroverde. Hij scoorde met een fraaie knal in de achtste finale tegen Argentinië (4-3). Dat doelpunt werd gekozen tot de mooiste van het toernooi.

„Ik kan jullie zeggen dat wij Benjamin Pavard per 1 juli onder contract hebben staan. Hij heeft een overeenkomst voor vijf jaar getekend”, tekent Bild op uit de mond van Salihamidzic.