Zoon van Wesley Sneijder tekent bij FC Utrecht

Inmiddels staat er wel een andere Sneijder onder contract bij de club uit de Domstad. Zijn 15-jarige zoon Jessey heeft een jeugdcontract ondertekend en papa Wesley en ook oom Rodney, die als speler wel actief was voor de hoofdmacht van de Utrechtse club, hebben op social media een fotootje gepost van het heugelijke moment.

Jessey Sneijder, de zoon uit Wesley Sneijders eerste huwelijk met Ramona, maakte onlangs al zijn opwachting in het eerste elftal van DHSC. Bij de Utrechtse amateurclub is Rodney nog actief als speler en vervullen Wesley en de oudste broer Jeffrey functies in de technische staf.

De familie Sneijder is een echte voetbalfamilie. Opa Ben Sneijder speelde in de jaren zestig voor Velox, een van de drie clubs die later zijn opgegaan in FC Utrecht, waar hij nog ploeggenoot was van Willem van Hanegem.