Video - Ploegmaten bidden nadat NBA-ster roerloos blijft liggen

De center van 2 meter 11 sprong in het duel met Minnesota Timberwolves in de lucht om een dunkpoging van Andrew Wiggins te blokken, maar kreeg de elleboog van de Canadees vol in zijn gezicht.

De 24-jarige Noel viel en knalde met zijn hoofd hard op de grond. Hij bleef roerloos liggen, waarna een aantal van zijn ploeggenoten gingen bidden.

Noel werd per brancard van het veld gedragen en naar het ziekenhuis vervoerd.