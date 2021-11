PSV-trainer Roger Schmidt hevelt twee spelers over naar A-selectie

Dat Noni Madueke en Cody Gakpo niet meer voor de interlandbreak in actie zouden komen, was al langer bekend. Davy Pröpper en Ryan Thomas ontbreken nog. Voor de rest viel de schade mee. Carlos Vinicius en Yorbe Vertessen, in het Europa League-duel allebei uitgevallen, zijn gewoon inzetbaar. Mario Götze is weer beter en trainde vrijdag voor zichzelf. Hij begint waarschijnlijk op de bank. Aanvoerder Marco van Ginkel kan in Limburg weer spelen.

Teze

Over Jordan Teze toonde trainer Roger Schmidt zich heel tevreden. „Die heeft de wedstrijden tegen FC Twente en AS Monaco een enorme stap voorwaarts gemaakt”, aldus de trainer, die tevreden is met het feit dat PSV voorlopig in de competitie en in de Europa League nog volop meetelt.

Voor de wedstrijd in Sittard heeft hij twee spelers uit de eigen jeugd aan de selectie toegevoegd. Johan Bakayoko is een 18-jarige rechtsbuiten, die uiterlijk wel wat weg heeft van Noni Madueke. Afgelopen vrijdag scoorde hij als invaller nog voor Jong PSV bij het 2-2 gelijkspel tegen TOP Oss. De voetballer uit Overijse, die in België in de jeugd van Anderlecht, Club Brugge en KV Mechelen speelde, belandde in 2019 bij PSV. Dit seizoen scoorde hij vier keer voor Jong PSV en gaf hij ook vier assists.

Behalve Bakayoko sluit ook Ismael Saibari aan bij de A-selectie. De middenvelder met een Marokkaans en Spaans paspoort voetbalde in België bij Anderlecht en RC Genk voor hij bij de jeugdopleiding van PSV aansloot. In tien duels in de eerste divisie kwam hij dit seizoen tot twee doelpunten een twee assists.

