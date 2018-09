Kromowidjojo wint in nationaal record

Inge Dekker was sinds 2014 houdster van het nationale record. Toen zwom ze in Dubai 24.59. In het Pieter van den Hoogenband zwemstadion pakte Maaike de Waard de bronzen medaille. Josien Wijkhuijs eindigde als zesde, Elinore de Jong werd zevende.

Op de 4x50 meter vrije slag gemengd veroverde de Nederlandse ploeg ook een gouden medaille. Jesse Puts, Thom de Boer, Femke Heemskerk en Kromowidjojo zwommen naar een tijd van 1.28,90, voldoende om Australië en Oostenrijk voor te blijven.