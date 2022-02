’Gevoel’ noopte Willem Janssen (35) tot stoppen: ’Het was een moeilijke tijd’

Voetbal

Mousa Dembélé (ex-AZ en Willem II) gaat met voetbalpensioen

Mousa Dembélé (34) is gestopt met voetballen, ondanks een lucratief voorstel om langer in China te blijven. De oud-aanvaller van onder meer AZ en Willem II heeft er na steeds terugkerend blessureleed simpelweg geen zin meer in en wil bovendien terug naar België naar zijn gezin.