VVV en Roda JC wilden Willem Janssen (35) graag terug

De uit het Noord-Limburgse Well afkomstige Janssen kwam als 8-jarig jongetje terecht in de jeugdopleiding van VVV-Venlo, waarvoor de kasteleinszoon in 2004 zijn profdebuut maakte. Na drie seizoenen met de Venlonaren in de Eerste Divisie verkaste hij naar provinciegenoot Roda JC, waarvoor hij vier seizoenen in de Eredivisie zou spelen. In zijn eerste seizoen bereikte hij met de Kerkraadse ploeg de bekerfinale. Via een intermezzo bij FC Twente kwam Janssen terecht bij FC Utrecht, waarvoor hij nu bezig is aan zijn negende seizoen.

Afgelopen woensdag maakte Janssen bekend, dat hij na dit seizoen stopt als voetballer. Voor de winterstop raakte de routinier zijn basisplek bij FC Utrecht kwijt en even was de gedachte aan een tussentijdse transfer bij Janssen opgekomen. ’Ik ben in januari door enkele clubs benaderd. Voor volgend seizoen, door twee clubs. En één club wilde me per direct overnemen. Die polste even hoe de situatie was om daar op huurbasis het seizoen af te maken. Inderdaad heeft zowel Roda JC als VVV gebeld. Ik heb nog wel gezegd, dat ik er even over na zou gaan denken, maar wist eigenlijk al, dat ik het niet zou doen. Het was voor mij FC Utrecht of niet.”

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De gedachte om af te bouwen in Limburg heeft eerder wel door zijn hoofd gespeeld, erkende Janssen, maar uiteindelijk is hij met zijn gezin te veel gesetteld in de regio Utrecht om terug te keren in het land van bronsgroen eikenhout. „ Natuurlijk heb ik daar een geweldige tijd gehad. Je verloochent niet waar je vandaan komt, maar wij voelen ons wel echt thuis hier. Daar heb je nog wel wat liggen, maar dit is echt ons thuis. Ga je dat dan nog opgeven om daar nog een jaar af te sluiten? Dan vraag je je af: Wat voegt dat nog toe? Vaak kan het ook alleen maar tegenvallen.”