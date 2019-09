Klap voor Bosz in Bundesliga

De ploeg van trainer Peter Bosz ging tijdens de vierde speelronde hard onderuit bij Borussia Dortmund: 4-0. Voor de thuisploeg kwamen Marco Reus (twee), Paco Alcácer en Raphaël Guerreiro tot scoren. Bij Leverkusen bleef Daley Sinkgraven op de bank.

Dortmund kwam door de thuiszege op negen punten, voorlopig goed voor de tweede plek. Leverkusen bleef op zeven punten staan.

Dortmund ontvangt dinsdag Barcelona in de Champions League. Een dag later treedt Leverkusen thuis tegen Lokomotiv Moskou aan.

Om 18.30 uur begint de topper tussen koploper RB Leipzig en titelhouder Bayern München.

Davy Klaassen vervulde een hoofdrol bij Werder Bremen in de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Union Berlin (1-2). De ex-Ajacied benutte in de vijfde minuut een strafschop (0-1), maar zag doelman Rafal Gikiewicz zijn tweede penalty in de 55e minuut fraai keren. Uit de hoekschop daarna zorgde Niclas Füllkrug alsnog voor 1-2 namens de bezoekers.