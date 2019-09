Klap voor Bosz, topper in Bundesliga onbeslist

De ploeg van trainer Peter Bosz ging tijdens de vierde speelronde hard onderuit bij Borussia Dortmund: 4-0. Voor de thuisploeg kwamen Marco Reus (twee), Paco Alcácer en Raphaël Guerreiro tot scoren. Bij Leverkusen bleef Daley Sinkgraven op de bank.

Dortmund kwam door de thuiszege op negen punten, voorlopig goed voor de tweede plek. Leverkusen bleef op zeven punten staan.

Dortmund ontvangt dinsdag Barcelona in de Champions League. Een dag later treedt Leverkusen thuis tegen Lokomotiv Moskou aan.

Om 18.30 uur begint de topper tussen koploper RB Leipzig en titelhouder Bayern München.

Davy Klaassen vervulde een hoofdrol bij Werder Bremen in de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Union Berlin (1-2). De ex-Ajacied benutte in de vijfde minuut een strafschop (0-1), maar zag doelman Rafal Gikiewicz zijn tweede penalty in de 55e minuut fraai keren. Uit de hoekschop daarna zorgde Niclas Füllkrug alsnog voor 1-2 namens de bezoekers.

Topper in Bundesliga

De topper in de Bundesliga tussen RB Leipzig en Bayern München heeft geen winnaar opgeleverd. De Duitse kampioen kwam al na 2 minuten op voorsprong via Robert Lewandowski, maar Emil Forsberg bracht de thuisclub in de blessuretijd van de eerste helft uit een strafschop langszij: 1-1. Leipzig blijft de Duitse competitie daardoor aanvoeren met tien punten uit vier wedstrijden, één meer dan Borussia Dortmund en twee meer dan Bayern.

David Alaba haakte in de warming-up af bij de ’Rekordmeister’ vanwege een spierblessure. Met Jérôme Boateng als zijn vervanger in de ploeg nam Bayern snel de leiding. Thomas Müller stuurde Lewandowski de diepte in en de Poolse spits schoot heel beheerst al zijn zevende treffer van dit seizoen binnen. Forsberg kon vanaf 11 meter de gelijkmaker inschieten na een overtreding van Lucas Hernández op Yussuf Poulsen.

Bayern was in de tweede helft het dichtste bij een tweede treffer. Een schot van Kingsley Coman belandde via de vingertoppen van keeper Péter Gulácsi op de paal. Vlak voor het verstrijken van de blessuretijd kopte Niklas Süle de bal nog rakelings voorlangs.

Nederlanders

Na drie nederlagen op een rij heeft FSV Mainz de eerste zege dit seizoen behaald in de Bundesliga. De hekkensluiter won op eigen veld met 2-1 van Hertha BSC, dat daardoor naar de laatste plaats zakte. Jeremiah St. Juste was de gevierde man bij de thuisclub. De oud-Feyenoorder bracht in de 88e minuut het winnende doelpunt op zijn naam.

Jean-Paul Boëtius speelde evenals St. Juste de hele wedstrijd bij Mainz. Javairo Dilrosun viel bij Hertha BSC in de slotfase in. Karim Rekik bleef op de bank.

Bas Dost kon als invaller, in de 65e minuut, een nederlaag voor zijn ploeg Eintracht Frankfurt bij FC Augsburg niet voorkomen (2-1).

Kingsley Ehizibue verloor met FC Köln van Borussia Mönchengladbach (0-1).