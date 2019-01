Truck-equipe Van den Brink uit de Dakar-rally na motorsores

„De falende techniek heeft ons genekt. Een kapotte injector veroorzaakte vermoedelijk het vermogensverlies waardoor we bleven steken op een steile duin en vervolgens een koprol maakten”, vertelde de Harskamper teambaas Van den Brink. Evenals zijn navigator en debuterende zoon Mitchel bleef hij ongedeerd nadat het drietal vier keer over de kop ging tijdens hun de buiteling van een duin in de tweede etappe.

De Renault-truck was te zeer beschadigd om verder te rijden. „Het is vreselijk zuur om op deze manier de Dakar Rally te moeten verlaten. De motor is kapot. We kunnen er niets aan doen. Als het blok op tijd gemaakt kan worden gaan we zondag van start in het klassement voor de uitvallers. Vreselijk jammer, maar het is niet anders. Het ging echt heel lekker. We waren rustig gestart en hadden goede hoop op een opmars in deze etappe. We reden ontspannen en vloeiend door de duinen”, vertelde Van den Brink. Ook voor de 16-jarige Mitchel van den Brink die de jongste deelnemer is, was de deceptie groot. „Voor hem is het ook heel jammer. In je eerste Dakar-rally in de tweede etappe uitvallen is niet waar je het voor doet”, aldus de teleurgestelde vader.

Teamgenoot Janus van Kasteren, die de etappe als 17e beëindigde, was er snel bij om de Renault weer in het goede spoor te zetten. Het vervolg van de tweede etappe was voor Van den Brink een martelgang. „Met een gebrek aan power kom je het zachte zand in Peru gewoon niet meer door.” Van Kasteren is nu de enige rijder van Mammoet Rallysport. De Veldhovenaar staat 17e in het algemeen klassement.

Ook de truck-equipe van fruithandelaar William de Groot uit Hedel hoopt na de rustdag weer te mogen starten, nadat al in de eerste etappe een onzachte landing in een duinpan schade veroorzaakte aan de DAF. Aanvankelijk leek het allemaal mee te vallen, op een gebroken V-snaar en een koelvloeistoflekkage na, maar bij aankomst in het bivak van Pisco bleek de botsing met het zand een boel ellende te hebben veroorzaakt. „Een jaar werk is in een half uurtje weg”, treurde De Groot, die met navigator Ben van de Laar en monteur Bert van Valkenburg op een herkansing rekent. Voor het eerst geeft de organisatie uitgevallen equipes de mogelijkheid om na de rustdag op zaterdag weer op pad te gaan, maar buiten mededinging.