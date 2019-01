’Twee kopmannen binnen Ferrari werkt niet’

„Kimi en Sebastian (Vettel, red.) konden erg goed met elkaar overweg, maar Sergio Marchionne wilde Leclerc naar Ferrari halen”, aldus de wereldkampioen van 1978 tegenover Sky Italia. „Het duo Vettel - Leclerc ziet er goed uit, we gaan zien of het werkt. Leclerc schijnt erg goed te zijn en er ligt een prachtige toekomst voor hem in het verschiet, maar ik betwijfel of dit het juiste moment is voor Charles. Er moet een duidelijke eerste rijder zijn binnen het team. Twee kopmannen binnen één renstal werkt niet.”

Andretti is wel erg enthousiast over Vettel. „Hij is absoluut de juiste man voor Ferrari. Ik weet nog dat ik hem tijdens zijn eerste jaar bij Red Bull vroeg naar zijn ambities. Hij antwoordde resoluut: ’Rijden voor Ferrari!”

De rijderswissel is niet de enige grote verandering binnen het team uit Maranello, Ferrari wees ook teambaas Maurizio Arrivabene de deur. „De keuze om Arrivabene te vervangen verbaast me nauwelijks”, vervolgt Andretti. „Zo is het beleid bij Ferrari altijd geweest: Als er niet gewonnen wordt, moet er iemand vertrekken. We zagen het al bij Stefano Domenicali. Hij deed het hartstikke goed, maar het is altijd de teambaas die de klappen opvangt.”