Mandigers rekent af met Harms

De Nederlander schakelde woensdag zijn landgenoot Wesley Harms uit met 4-2. Mandigers is op de Lakeside in Frimley Green als dertiende geplaatst, Harms was als nummer vier ingeschaald.

Met Richard Veenstra is nog één andere Nederlander actief. De nummer acht van de plaatsingslijst speelt later op woensdag voor een plek bij de laatste acht tegen de nummer negen, Scott Waites uit Engeland.