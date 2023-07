Fabio Jakobsen moet strijd in de Tour de France alsnog staken

In de vierde etappe van de Tour kwam Jakobsen hard ten val zo’n anderhalve kilomter voor de finish. Daarbij liep hij diverse schaafwonden op en zijn fiets brak in drie stukken. De Nederlander besloot een dag later echter alsnog weer op de fiets te stappen.

,,Op dit moment lijkt het onmogelijk om Parijs te halen, want het lukt niet om te herstellen en mijn lichaam wordt niet beter”, licht hij zijn beslissing toe. „Ik ben erg verdrietig om de Tour te moeten verlaten. Ik had grote doelen voor deze koers en wilde het beste bereiken met mijn team. Ik zal nu tijd nemen om te herstellen en mijn hoofd leeg te maken. Hopelijk kom ik beter terug, later in het seizoen.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

De Tour duurt nog anderhalve week. De twaalfde etappe begint in Roanne en eindigt in Belleville-en-Beaujolais. De starttijd is 13.05 uur. De Belgische sprinter Jasper Philipsen is een klasse apart en heeft al vier etappes op zijn naam geschreven. Woensdag was hij opnieuw oppermachtig en liet hij Dylan Groenewegen kansloos in de sprint.

Wielerverslaggever Hans Ruggenberg vertelde maandag wat hem tot nu toe opviel in de Tour de France.