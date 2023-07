Fabio Jakobsen moet strijd in de Tour de France alsnog staken

In de vierde etappe van de Tour kwam Jakobsen hard ten val zo’n anderhalve kilomter voor de finish. Daarbij liep hij diverse schaafwonden op en zijn fiets brak in drie stukken. De Nederlander besloot een dag later echter alsnog weer op de fiets te stappen.

Op die beslissing komt hij nu terug. ,,Op dit moment lijkt het onmogelijk om Parijs te halen, want het lukt niet om te herstellen en mijn lichaam wordt niet beter. Ik ben erg verdrietig om de Tour te moeten verlaten. Ik had grote doelen voor deze koers en wilde het beste bereiken met mijn team. Ik zal nu tijd nemen om te herstellen en mijn hoofd leeg te maken. Hopelijk kom ik beter terug, later in het seizoen.”

De Tour duurt nog anderhalve week.