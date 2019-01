Haatmail voor vrouwelijke darter na verlies op WK

De 59-jarige Engelse van Jamaicaanse ging onderuit tegen Maria O'Brien en checkte vervolgens haar mailbox. Daarin werd haar verteld dat ze beter zelfmoord kon plegen en kreeg ze een racistische belediging om haar oren.

„Het leek erop dat die mail van een Fins adres kwam. Ik liet hem zien aan mijn echtgenoot Paul. Hij was ziedend en zei direct dat we naar de politie moesten stappen”, vertelt Hedman in gesprek met Live-Darts.

„Ik had het gedoe erom heen liever vermeden, maar mijn man was beslist en zei dat we naar de Finse dartsorganisatie moesten stappen, om te kijken of zij kunnen uitzoeken wie dit is”, vervolgt Hedman, de huidige nummer twee van de wereld. „Paul stuurde de man vervolgens een email. Hij reageerde weer op precies dezelfde wijze.”

Hedman barstte uiteindelijk in tranen uit, maar niet om de mail die haar had bereikt. „De reacties die ik kreeg op sociale media raakten een gevoelige snaar, maar niet op een vervelende manier. Daarom moest ik huilen. Die man is slechts een idioot. De mooie woorden van de mensen deden mij goed.”

Hedman laat weten dat racisme in darts nog altijd volop aanwezig is. „Het is nooit weggeweest, geloof me. Het is alleen minder goed zichtbaar. Het komt vaak voor achter gesloten deuren. Laatst was ik in Tsjechië. Een persoon met een Engels accent zei toen: ’Ik wist niet dat er apen werden getraind om te darten.’”