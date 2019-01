Vertrek Wöber bespreekbaar voor Ajax

De Amsterdamse club is in verregaande onderhandeling met Sevilla FC over het vertrek van de Oostenrijkse linksbenige verdediger, die door de komst van Lisandro Magallan (25) daalt in de pikorde.

De Argentijn is nu centraal achterin het eerste alternatief bij een schorsing of blessure van Matthijs de Ligt of Daley Blind, terwijl Ten Hag voor de linksbackpositie smaken te over heeft: Nicolas Tagliafico, Blind en zelfs weer Daley Sinkgraven.

Wöber werd in augustus 2017 voor 7,5 miljoen euro overgenomen van Rapid Wien. Sevilla FC heeft in Amsterdam een bod rond de 14 miljoen euro neergelegd.